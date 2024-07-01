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ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и 19 танков

Ирина БалачукПонедельник, 1 июля 2024, 07:10
ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и 19 танков
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали 1 110 оккупантов, 26 ББМ и 19 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 543 810 (+1 110) человек,
  • танков − 8 099 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 550 (+26) ед,
  • артиллерийских систем − 14 599 (+66) ед,
  • РСЗО − 1 111 (+1) ед,
  • средств ПВО − 874 (+1) ед,
  • самолетов − 360 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 620 (+36) ед,
  • крылатых ракет − 2 333 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 19 713 (+70) ед,
  • специальной техники − 2 448 (+0) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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