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Россияне заявили о массированной атаке дронов: уверяют, что все 36 сбили

Ирина БалачукПонедельник, 1 июля 2024, 07:39
Россияне заявили о массированной атаке дронов: уверяют, что все 36 сбили
Разрушения в российском городе Грайворон. Фото иллюстративное из Telegram российского губернатора Гладкова

Российское минобороны заявило, что за ночь их ПВО якобы сбила 36 украинских беспилотников в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Источник: Минобороны РФ и российские губернаторы в Telegram

Детали: Российское МО уверяет, что 18 БПЛА якобы уничтожили и подавили с помощью РЭБ в Брянской области, 9 − в Курской и 9 − в Белгородской области.

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Однако врио губернатора Курской Алексей Смирнов заявил, что в области якобы сбили 7 беспилотников.   

Об атаке беспилотников на Грайворонский округ ночью сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, повреждена линиях электропередач, вследствие чего в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение.

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Российские чиновники традиционно уверяют, что пострадавших и разрушений якобы нет.

Стоит отметить, что российские Telegram-каналы, которые обычно оперативно публикуют фото и видео пожаров и разрушений, ничего ни о каких атаках этой ночью не писали.

   

Темы: Росcиябеспилотники
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