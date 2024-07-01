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Оккупанты сбросили авиабомбу на Цукурино в Донецкой области: 6 раненых

Ирина БалачукПонедельник, 1 июля 2024, 07:59
Оккупанты сбросили авиабомбу на Цукурино в Донецкой области: 6 раненых
Фото прокуратуры

Российские захватчики поздно вечером 30 июня атаковали частный сектор поселка Цукурино Донецкой области, в результате чего 6 человек, среди которых ребенок, получили ранения, повреждены 21 дом и авто.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "30 июня в 22:25 российская армия сбросила авиабомбу на п. Цукурино. Снаряд войск РФ попал по частному сектору. Предварительно, враг нанес удар "ФАБ-500".

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В результате атаки получили телесные повреждения 51-летняя женщина и ее дочь 14 лет. Также травмированы 4 местных жителей в возрасте от 47 до 74 лет. У пострадавших диагностированы ушибы и осколочные ранения".

Детали: Кроме того, повреждены 21 домовладение и автомобили. 

 
фото прокуратуры 

Прокуратура по данному факту начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Темы: Донецкая областьвойна
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