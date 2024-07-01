Оккупанты за сутки убили 2 гражданских в Донецкой области

По меньшей мере 2 человека погибли и 12 получили ранения в результате российских ударов по Донецкой области 30 июня.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "Россия убивает гражданских! За 30 июня россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Торецке и Северске. Еще 12 человек в области за сутки получили ранения".

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Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили не менее 2 044 и ранили не менее 5 210 мирных жителей Донецкой области.

Глава ОВА подчеркивает, что эти данные не полные, потому что они не учитывают жертв россиян во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе.