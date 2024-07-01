CNN: Семья призвала Байдена не сниматься с выборов и наказать помощников

Семья Джо Байдена в воскресенье призвала президента США остаться в президентской гонке и обсуждала, не уволить ли его главных помощников после плохого выступления Байдена на дебатах.

Источник: телеканал CNN со ссылкой на советников Байдена, сообщает "Европейская правда"

Детали: Семья Байдена - первая леди Джилл Байден, сын Хантер и внуки - собралась в президентской резиденции Кэмп-Дэвид на ранее запланированную встречу и призвала президента продолжать борьбу за переизбрание. Один из советников описал членов семьи как предложивших свою "безоговорочную поддержку".

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По словам одного из советников, члены семьи были явно разочарованы командой, которая готовила президента Байдена к его дебатам с Трампом. Они обсуждали, стоит ли уволить кого-то, и стоит ли вносить изменения в штат предвыборной кампании.

Байден известен своей лояльностью и защитой близких советников и не любит увольнять помощников. По состоянию на воскресенье не выглядело, что в его кампании надвигаются серьезные кадровые изменения.

Семейная встреча состоялась в то время, когда Байден и его кампания столкнулись с лавиной призывов к президенту отказаться от участия в выборах после президентских дебатов на CNN, состоявшихся в четверг.

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По словам одного из советников, дискуссии были сосредоточены на том, как члены "клана Байдена" могут помочь президенту, а не на том, должен ли он пересмотреть свою кандидатуру.

По словам советников, Байден заинтересованно собирает данные соцопросов и ожидает более широкого опроса и исследования демократической кампании на этой неделе.

Президент и его окружение находятся на ранних стадиях осмысления непосредственных последствий дебатов. Советники заранее обвиняют в любом падении поддержки Байдена жесткое освещение в СМИ, а не выступление самого президента.

Впрочем, как отмечает CNN, мнение семьи о том, что Байден должен продолжать борьбу, может измениться в ближайшие дни, если будет наблюдаться падение его поддержки в ключевых штатах и если президент убедится, что его выход из гонки не потянет на дно демократов этой осенью.

Мнение семьи имеет для Байдена большой вес – даже больший, чем мнение ключевых помощников и советников – и будет решающим в определении его политического будущего.

Напомним, многие европейские политики были поражены и ошеломлены неудачным выступлением Джо Байдена во время президентских дебатов в четверг.

А сам Байден признал свое плохое выступление на дебатах с Трампом, но уходить из гонки не планирует.

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