В ОВА рассказали о состоянии раненых в Харькове: в больницах находится 8 человек

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что после российского удара 30 июня управляемыми авиационными бомбами по терминалу "Новой почты" в Харькове в больницах города находится 8 человек, взрослых, из них – 2 детей.

Источник: Синегубов

Прямая речь: "58-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, но стабилен. Он получил взрывное ранение с повреждением головы, туловища и левой верхней конечности. Еще 5 взрослых – в состоянии средней тяжести.

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16-летний парень в стабильном состоянии, динамика положительная. 8-ми месячный мальчик – в удовлетворительном состоянии. Сегодня готовится к выписке под наблюдение семейного врача".

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