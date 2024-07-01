В ОВА рассказали о состоянии раненых в Харькове: в больницах находится 8 человек
Понедельник, 1 июля 2024, 11:17
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что после российского удара 30 июня управляемыми авиационными бомбами по терминалу "Новой почты" в Харькове в больницах города находится 8 человек, взрослых, из них – 2 детей.
Источник: Синегубов
Прямая речь: "58-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, но стабилен. Он получил взрывное ранение с повреждением головы, туловища и левой верхней конечности. Еще 5 взрослых – в состоянии средней тяжести.
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16-летний парень в стабильном состоянии, динамика положительная. 8-ми месячный мальчик – в удовлетворительном состоянии. Сегодня готовится к выписке под наблюдение семейного врача".
Что предшествовало:
- 30 июня российские войска ударили управляемыми авиабомбами по терминалу "Новой почты" в Харькове. По словам Синегубова, в результате атаки погиб мужчина - работник почтового отделения.
- В "Новой почте" утверждают, что "все работники смены были в бомбоубежище и не пострадали". Там отметили, что есть пострадавшие среди населения, а также водителей грузовиков.