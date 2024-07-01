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В ОВА рассказали о состоянии раненых в Харькове: в больницах находится 8 человек

Анастасия ПроцПонедельник, 1 июля 2024, 11:17
В ОВА рассказали о состоянии раненых в Харькове: в больницах находится 8 человек
фото: Харьковская ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что после российского удара 30 июня управляемыми авиационными бомбами по терминалу "Новой почты" в Харькове в больницах города находится 8 человек, взрослых, из них – 2 детей.

Источник: Синегубов

Прямая речь: "58-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, но стабилен. Он получил взрывное ранение с повреждением головы, туловища и левой верхней конечности. Еще 5 взрослых – в состоянии средней тяжести.

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16-летний парень в стабильном состоянии, динамика положительная. 8-ми месячный мальчик – в удовлетворительном состоянии. Сегодня готовится к выписке под наблюдение семейного врача".

Что предшествовало:

  • 30 июня российские войска ударили управляемыми авиабомбами по терминалу "Новой почты" в Харькове. По словам Синегубова, в результате атаки погиб мужчина - работник почтового отделения.
  • В "Новой почте" утверждают, что "все работники смены были в бомбоубежище и не пострадали". Там отметили, что есть пострадавшие среди населения, а также водителей грузовиков.

Темы: Харьков
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