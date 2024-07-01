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Украина сообщила ЕК об ограничении пропуска Польшей грузовиков через границу

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 1 июля 2024, 12:14
Украина сообщила ЕК об ограничении пропуска Польшей грузовиков через границу
Фото: Сергей Деркач в Facebook

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач сообщил, что Украина проинформировала Еврокомиссию о приостановлении Польшей пропуска украинских грузовиков, которые не имеют разрешений на международные грузовые перевозки.

Источник: Деркач в Facebook, передает "Европейская правда"

Детали: Заместитель министра отметил, что никаких разрешений на двусторонние перевозки украинским перевозчикам не нужно. Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС вступило в силу еще 20 июня, однако до 10 июля действует переходный период, который позволяет перевозчикам адаптироваться к новым правилам.

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Прямая речь: "Об этом известно польской стороне, в первую очередь Министерству инфраструктуры Польши. По официальным каналам польская сторона, как и все другие страны-члены ЕС, была уведомлена об обновлении соглашения между Украиной и Евросоюзом. Сейчас это вопрос только внутренней коммуникации польской стороны".

Он сообщил, что украинская сторона обратилась по ситуации в Министерство инфраструктуры Польши, и польские коллеги уверяют, что пытаются решить проблему с польской таможенной службой.

"Также, мы сообщили Еврокомиссии о приостановлении пропуска грузовиков. ЕК уже вмешалась в ситуацию со своей стороны и также пытается повлиять на решение проблемы", – отметил Деркач.

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Предыстория:

  • Государственная таможенная служба Украины 1 июля сообщила, что Польша прекратила пропуск на въезд и выезд украинских грузовиков, которые не имеют разрешений на международные грузовые перевозки – разрешения или книжки ЕКМТ.
  • Напомним, 20 июня ЕС продлил действие "транспортного безвиза" с Украиной еще на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года, но соглашение содержит обновления.

Подробно об изменениях в соглашении – в колонке заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача "Транспортный безвиз" по обновленным правилам: о чем договорились Украина и ЕС

Темы: ПольшаУкраинаграница
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