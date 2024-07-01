Во вторник жара в Украине будет достигать 35-37°

2 июля на всей территории Украины будет царить жара, местами до грозы, 35-37°. В отдельных регионах ожидаются дожди, грозы и град.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Во вторник в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях значительные дожди, температура ночью 15-20°, днем 22-27°.

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В Винницкой, Киевской и Черниговской областях ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 17-22°, днем 29-34°. На остальной территории сухая жаркая погода; температура ночью 19-24°, днем 30-34°, местами сильная жара 35-37°.

В Киеве 2 июля ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью около 20°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве за все время метеорологических наблюдений с 1881 года в день 2 июля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 34,2° в 1885 году, а самая низкая - ночью на отметке 7,3° выше нуля в 1908 году.