Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Во вторник жара в Украине будет достигать 35-37°

Александр ШумилинПонедельник, 1 июля 2024, 13:17
Во вторник жара в Украине будет достигать 35-37°
Фото: Getty Images

2 июля на всей территории Украины будет царить жара, местами до грозы, 35-37°. В отдельных регионах ожидаются дожди, грозы и град.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Во вторник в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях значительные дожди, температура ночью 15-20°, днем 22-27°.

Реклама:

В Винницкой, Киевской и Черниговской областях ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 17-22°, днем 29-34°. На остальной территории сухая жаркая погода; температура ночью 19-24°, днем 30-34°, местами сильная жара 35-37°.

В Киеве 2 июля ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью около 20°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве за все время метеорологических наблюдений с 1881 года в день 2 июля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 34,2° в 1885 году, а самая низкая - ночью на отметке 7,3° выше нуля в 1908 году.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams

ISW: Россия хочет снять с себя ответственность за обстрел "Охматдета" 

Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским

В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"

Орбан после встречи с Путиным направил ЕС циничное письмо о "мире для Украины"

обновленоМассированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170

Все новости...
погода
Июль начнется с гроз на западе Украины
На выходных в Украине будет жарко
В ближайшие дни в Украине будет жарко и без осадков
Последние новости
09:38
Евро-2024Сборная Испании — сборная Франции: анонс первого полуфинала ЧЕ
09:32
После удара по "Охматдету" ВООЗ ожидает роста количества погибших из-за атак РФ на медучреждения - NYT
09:29
Разбор завалов "Охматдета": спасатели добрались до подвала
09:24
США дадут второй кредит Польше на $2 млрд для модернизации войска
09:14
Жители крупнейших региональных рынков новых легковушек приобрели меньше автомобилей, чем в прошлом году
08:51
Зеленский проинформировал Трюдо об ударе по "Охматдету" и потребности Украины в ПВО
08:36
Россияне увеличили количество атак на Купянском направлении, на Покровском отбито 43 штурма
08:31
Белый дом не слышал от союзников НАТО беспокойств относительно кандидатуры Байдена
08:30
В России заявили об атаке беспилотников: ограничили полеты в двух аэропортах
08:15
CNN: Проект решения саммита НАТО отмечает необратимость вступления Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: