На Днепропетровщине сбили вражескую ракету

В Синельниковском районе Днепропетровской области Силы обороны сбили вражескую ракету Х-59/69.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Воздушное командование "Восток", Воздушные силы

Прямая речь Лысака: "В Синельниковском районе отработала ПВО. Наши сбили вражескую ракету".

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Детали: Воздушное командование "Восток" уточнило, что около 13:00 1 июля 2024 года его подразделение сбило управляемую авиационную ракету, вероятно Х-59/69.

Накануне Воздушные силы писали о скоростной цели на Днепр.