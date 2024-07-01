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На Ривненщине мужчина из автомата застрелил односельчанина и скрылся на авто. В области объявили спецоперацию

Александр ШумилинПонедельник, 1 июля 2024, 14:03
На Ривненщине мужчина из автомата застрелил односельчанина и скрылся на авто. В области объявили спецоперацию
Фото полиции

На Ровенщине мужчина из автомата застрелил односельчанина и скрылся с места преступления. 

Источник: сообщение полиции Ровенской области

Дословно: "30 июня, около 20:30 на спецлинию 102 сообщил 45-летний житель поселка Заречное, что вблизи села Волчицы, возле местного озера 54-летний односельчанин выстрелил в 35-летнего жителя села Серники...

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Предварительно известно, что между мужчинами длительное время были неприязненные отношения. Во время очередного конфликта 54-летний житель Заречного совершил несколько выстрелов из автомата в сторону 35-летнего мужчины. По словам свидетелей, стрелок был в состоянии алкогольного опьянения. После содеянного он скрылся на автомобиле "Renault Master" белого цвета".

Детали: Пострадавшего доставили в больницу, однако медики лишь констатировали смерть мужчины. Следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 УК Украины "Умышленное убийство".

В области введена специальная полицейская операция. Нападающий может иметь при себе оружие, сообщили в полиции и опубликовали фото мужчины, которого ищут. 

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Фото полиции

Темы: Ровенская областькриминал
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