Армия РФ ударила из артиллерии по Антоновке на Херсонщине: ранен человек
Понедельник, 1 июля 2024, 14:14
1 июля российская армия из артиллерии ударила по дому в Антоновке Херсонской области, в результате атаки пострадала 97-летняя женщина.
Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко
Дословно ОВА: "Российские войска атаковали из артиллерии дом в Антоновке. В результате вражеского удара пострадала 97-летняя местная жительница".
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Детали: Отмечается, что женщина получила осколочное ранение правого предплечья, ее состояние средней тяжести. Сейчас она госпитализирована в одну из городских больниц.