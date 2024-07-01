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Армия РФ ударила из артиллерии по Антоновке на Херсонщине: ранен человек

Анастасия ПроцПонедельник, 1 июля 2024, 14:14
Армия РФ ударила из артиллерии по Антоновке на Херсонщине: ранен человек
Иллюстративное фото: Getty Images

1 июля российская армия из артиллерии ударила по дому в Антоновке Херсонской области, в результате атаки пострадала 97-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Дословно ОВА: "Российские войска атаковали из артиллерии дом в Антоновке. В результате вражеского удара пострадала 97-летняя местная жительница".

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Детали: Отмечается, что женщина получила осколочное ранение правого предплечья, ее состояние средней тяжести. Сейчас она госпитализирована в одну из городских больниц.

Темы: Херсонская область
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