Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Закрывал дела должников: на коррупции уличили руководителя Западного управления Минюста

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоПонедельник, 1 июля 2024, 14:22
Закрывал дела должников: на коррупции уличили руководителя Западного управления Минюста
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности разоблачила на коррупции начальника Западного межрегионального управления Министерства юстиции, которое является главным органом по государственной правовой политике в 7 областях на западе Украины. Он вместе с приспешниками получал взятки за незаконное закрытие исполнительных производств в отношении граждан, имеющих долговые обязательства.

Источник: пресс-служба СБУ, источники УП в правоохранительных органах и в Минюсте

Детали: В СБУ не называют фигуранта, но по данным источников УП это Олег Люклян, которого после разоблачения уволили с занимаемой должности.

Реклама:

Сообщается, что Люклян привлек к противоправному механизму нескольких своих подчиненных - фигуранты систематически получали взятки за незаконное закрытие исполнительных производств в отношении граждан, имеющих долговые обязательства.

Как уточнил источник "Украинской правды" в Минюсте, в отношении экс-чиновника следствием было задокументировано 4 факта получения должностным лицом неправомерной выгоды в суммах: 1 тыс. грн, 32 тыс. грн, 67 тыс. грн и 113 тыс. грн.

 

За неправомерную выгоду должностные лица управления Минюста предлагали должникам закрыть исполнительное производство без уплаты определенных судом платежей.

ВИДЕО ДНЯ

Для передачи средств организатор схемы привлек посредника - жителя Ивано-Франковска.

В дальнейшем фигуранты распределяли денежное вознаграждение между собой, а исполнительные производства закрывали с формулировкой "в связи с полным погашением долга".

Во время обысков по местам работы, проживания и в транспортных средствах злоумышленников обнаружено: крупные суммы наличных; материалы исполнительных производств, участники которых были привлечены к сделке; мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас экс-начальнику Западного межрегионального управления Минюста сообщено о подозрении.

Решается вопрос об избрании фигурнтам мер пресечения. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупционной схеме.

Темы: СБУкоррупцияМинюст
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams

ISW: Россия хочет снять с себя ответственность за обстрел "Охматдета" 

Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским

В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"

Орбан после встречи с Путиным направил ЕС циничное письмо о "мире для Украины"

обновленоМассированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170

Все новости...
СБУ
Готовили беспорядки и захват Рады − СБУ сообщила о задержании провокаторов
Мужчина взорвал гранату в центре Луцка
Задержан криминальный авторитет, которого связывают с главой Мукачевского райсовета
Последние новости
09:38
Евро-2024Сборная Испании — сборная Франции: анонс первого полуфинала ЧЕ
09:32
После удара по "Охматдету" ВООЗ ожидает роста количества погибших из-за атак РФ на медучреждения - NYT
09:29
Разбор завалов "Охматдета": спасатели добрались до подвала
09:24
США дадут второй кредит Польше на $2 млрд для модернизации войска
09:14
Жители крупнейших региональных рынков новых легковушек приобрели меньше автомобилей, чем в прошлом году
08:51
Зеленский проинформировал Трюдо об ударе по "Охматдету" и потребности Украины в ПВО
08:36
Россияне увеличили количество атак на Купянском направлении, на Покровском отбито 43 штурма
08:31
Белый дом не слышал от союзников НАТО беспокойств относительно кандидатуры Байдена
08:30
В России заявили об атаке беспилотников: ограничили полеты в двух аэропортах
08:15
CNN: Проект решения саммита НАТО отмечает необратимость вступления Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: