Закрывал дела должников: на коррупции уличили руководителя Западного управления Минюста

Служба безопасности разоблачила на коррупции начальника Западного межрегионального управления Министерства юстиции, которое является главным органом по государственной правовой политике в 7 областях на западе Украины. Он вместе с приспешниками получал взятки за незаконное закрытие исполнительных производств в отношении граждан, имеющих долговые обязательства.

Источник: пресс-служба СБУ, источники УП в правоохранительных органах и в Минюсте

Детали: В СБУ не называют фигуранта, но по данным источников УП это Олег Люклян, которого после разоблачения уволили с занимаемой должности.

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Сообщается, что Люклян привлек к противоправному механизму нескольких своих подчиненных - фигуранты систематически получали взятки за незаконное закрытие исполнительных производств в отношении граждан, имеющих долговые обязательства.

Как уточнил источник "Украинской правды" в Минюсте, в отношении экс-чиновника следствием было задокументировано 4 факта получения должностным лицом неправомерной выгоды в суммах: 1 тыс. грн, 32 тыс. грн, 67 тыс. грн и 113 тыс. грн.

За неправомерную выгоду должностные лица управления Минюста предлагали должникам закрыть исполнительное производство без уплаты определенных судом платежей.

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Для передачи средств организатор схемы привлек посредника - жителя Ивано-Франковска.

В дальнейшем фигуранты распределяли денежное вознаграждение между собой, а исполнительные производства закрывали с формулировкой "в связи с полным погашением долга".

Во время обысков по местам работы, проживания и в транспортных средствах злоумышленников обнаружено: крупные суммы наличных; материалы исполнительных производств, участники которых были привлечены к сделке; мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас экс-начальнику Западного межрегионального управления Минюста сообщено о подозрении.

Решается вопрос об избрании фигурнтам мер пресечения. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупционной схеме.