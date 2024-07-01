Атеш: Россияне установили ЗРК прямо над пляжем в Севастополе

Агенты партизанского движения "Атеш" сообщают, во временно оккупированном Крыму российские военные разместили установку ЗРК "Тор М2КМ" над пляжем, ставя под угрозу местное население.

Источник: "Атеш" в Telegram

Дословно: "На этот раз рашисты выбрали очередное "идеальное" место для размещения своего зенитно-ракетного комплекса. Его разместили прямо над пляжем, снова ставя под угрозу местное население".

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фото: "Атеш"