В Одессе открыли для купания еще 4 пляжа

Областная военная администрация Одесской области решила разрешить посещать еще 4 пляжа в городе.

Источник: сообщение Одесской ОВА

Детали: Речь идет об Инклюзивном пляже, пляже "True Man Sun of a Beach" и двух пляжах "Red Line" в Аркадии.

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Власти обещают дополнять список разрешенных мест для отдыха.

В мэрии напомнили, что во время воздушной тревоги и в темное время суток пребывание людей у моря запрещено.

7 июня в ОВА сообщили, что постепенно будут открывать доступ к зонам для купания и оздоровления. Первой открытой стал пляж "Калетон". Всего рассчитывают открыть около 20 пляжей в Одессе и районе.