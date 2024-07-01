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Оккупанты продолжают уничтожать Донбасс: из-за обстрелов в двух районах – 1 погибшая, 7 раненых

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 июля 2024, 17:52
Оккупанты продолжают уничтожать Донбасс: из-за обстрелов в двух районах – 1 погибшая, 7 раненых
фото прокуратуры

Российские оккупационные войска в понедельник обстреляли Волновахский и Покровский районы Донецкой области: один человек погиб, еще семеро получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 1 июля армия государства-агрессора атаковала село Комар Волновахского района. Осколочные ранения получил 19-летний юноша. Он госпитализирован.

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Также ВС РФ обстреляли город Селидово. От попадания средств поражения погибла 55-летняя местная жительница, а мужчина, который находился с ней в одном доме, получил телесные повреждения. По предварительным данным, оккупанты использовали против гражданского населения авиабомбы "УМПБ Д-30СН".

Кроме того, враг нанес повторный удар по городу Украинск, предварительно, из РСЗО "Ураган". В результате обстрела травмированы 5 горожан - три женщины и двое мужчин. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Темы: Донецкая областьвойна
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