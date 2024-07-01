В Киев прибыла делегация членов Конгресса США

В столицу Украины прибыла делегация американских конгрессменов во главе с председателем комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Майком Тернером.

Источник: посол США в Украине Бриджит Бринк в X (Twitter), цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Добро пожаловать в Киев председателя Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майка Тернера и двухпартийную делегацию в составе Бетти МакКоллум, Ронни Джексона, Тони Гонзалеса и Джона Джойса, которые проведут обсуждение на тему того, как американская помощь поддерживает Украину в ее противодействии жестокому вторжению России".

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Детали: Бринк разместила фото с конгрессменами на киевском вокзале.

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