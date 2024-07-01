"Земельная афера на Закарпатье": ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту
Понедельник, 1 июля 2024, 21:03
В деле о продаже за бесценок земли на Закарпатье Высший антикоррупционный суд применил к еще одному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере почти миллион гривен.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура
Детали: 1 июля 2024 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения к еще одному подозреваемому по делу о продаже за бесценок земли на Закарпатье, а именно оценщику.
Реклама:
Так, суд применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 908 тысяч гривен с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.
Предыстория:
- 25 июня сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП задержали мэра города Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га.
- ВАКС избрал меру пресечения городскому голове Мукачево Андрею Балоге, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, - содержание под стражей с альтернативой залога в 30 миллионов гривен. Залог за Балогу был внесен.
- 27 июня Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемого в "земельной афере" председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо с возможностью внести 30 миллионов гривен залога.