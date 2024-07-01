"Земельная афера на Закарпатье": ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту

В деле о продаже за бесценок земли на Закарпатье Высший антикоррупционный суд применил к еще одному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере почти миллион гривен.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: 1 июля 2024 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения к еще одному подозреваемому по делу о продаже за бесценок земли на Закарпатье, а именно оценщику.

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Так, суд применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 908 тысяч гривен с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Предыстория: