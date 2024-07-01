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Демократы в Палате представителей США призвали тренировать больше украинцев на F-16

Иванна Костина, Алена МазуренкоПонедельник, 1 июля 2024, 21:25
Демократы в Палате представителей США призвали тренировать больше украинцев на F-16
ФОТО: GETTY IMAGES

Группа демократов в Палате представителей Конгресса США призывает Пентагон расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16.

Источник: "Европейская правда", Politico

Детали: Законодатели во главе с депутатом Адамом Шиффом поддерживают запрос Украины на подготовку еще 10 украинских пилотов F-16 в этом году и в новом письме просят министра обороны Ллойда Остина удовлетворить этот запрос.

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"Просьба поступает в критический момент продолжающегося конфликта Украины с Россией, когда развертывание самолетов F-16 может существенно повлиять на исход войны", – говорится в письме 15 законодателей, которое получил Politico.

"До конца года Украина будет иметь больше самолетов F-16, чем квалифицированных пилотов, чтобы ими управлять, эта ситуация угрожает подорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могут предоставить Украине", – добавили они.

В прошлом году президент Джо Байден одобрил передачу Украине самолетов из Норвегии, Бельгии, Дании и Нидерландов, но подготовка пилотов столкнулась с логистическими проблемами.

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Американские законодатели утверждают, что союзники по НАТО имеют широкие учебные программы и могли бы удовлетворить запрос Украины на дополнительные тренировки. Но они хотят, чтобы Пентагон возглавил этот процесс. Они пишут, что он "может обеспечить самый целесообразный способ" расширения программы.

"Эти усилия не только усилят способность Украины эффективно использовать F-16, но и укрепят приверженность более широкой коалиции к поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность", – добавили они.

Напомним:

Темы: СШАистребителиУкраина
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