Российские войска запустили "Шахеды" на территорию Украины
Среда, 10 июля 2024, 23:04
Поздним вечером 10 июля российские войска запустили на территорию Украины ударные БпЛА.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 22:07 сообщили, что группа "шахедов" заходит с юга северо-западным.
Реклама:
В 22:38 военные предупредили, что вражеские БПЛА продолжают движение в Николаевской области курсом на Кировоградскую и Одесскую области и еще одну группу БПЛА в Криворожской области курсом на запад.
В 23:25 сообщили о группе БПЛА на востоке Винницкой области северо-западным курсом, группе в Одесской области северным курсом и группе на Николаевщине курсом на северо-запад через Кировоградскую область.
В 23:54 предупредили о возможной работе ПВО в Днепропетровской области по враждебному БПЛА.