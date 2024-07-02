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СМИ выяснили, кто курирует "Эпицентры" в оккупации и при чем там "след Королевской"

Алена МазуренкоВторник, 2 июля 2024, 00:17
СМИ выяснили, кто курирует Эпицентры в оккупации и при чем там след Королевской
фото: "Радио Свобода"

Украинские строительные гипермаркеты "Эпицентр" на оккупированных территориях контролирует Александр Якубовский, который оказался бизнес-партнером родного брата бывшего народного депутата от ОПЗЖ Натальи Королевской.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Во время оккупации Херсона в 2022 году российские военные ворвались в два гипермаркета сети "Эпицентр".

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Тогда оккупанты заявили, что торговля будет продолжаться под руководством россиян. Один из работников херсонского "Эпицентра" рассказал, что к ним пришел человек, который заявил, что будет курировать эти магазины: "Он сказал, что он из России. Фамилия - Якубовский. Отчество - Леонидович".

Сеть "Эпицентр" вернула контроль над херсонскими гипермаркетами после освобождения города. Но в течение 2023-2024 годов в результате обстрелов РФ оба торговых центра сгорели.

А "главный от РФ" с фамилией Якубовский стал владельцем "Эпицентров" на временно оккупированных территориях Запорожской и Луганской областей (в соответствии с российским законодательством).

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Журналисты выяснили, что "Леонидович" бизнесмен, связанным с бывшим народным депутатом от ОПЗЖ Натальей Королевской, которую с февраля 2023-го года разыскивают украинские правоохранители, и которая, как обнаружили журналисты, с тех пор передвигается между Дубаем (ОАЭ) и Москвой.

В оккупированном в 2014 году Луганске "Эпицентр" переименовали (он стал "Стройцентром") и "национализировали".

В 2015-м вести деятельность в гипермаркете начало так называемое "государственное предприятие" - "ГУП "Стройцентр".

В 2021 году по адресу луганского гипермаркета зарегистрировали частную фирму с названием - ООО "Стройцентр".

 
"Эпицентр" в оккупированном Луганске

Журналисты установили, что после полномасштабного вторжения именно эта компания осуществляет торговлю в бывшем луганском "Эпицентре": на кассовых чеках указан налоговый номер и название упомянутого ООО "Стройцентр".

 

Директором компании оказался Якубовский Александр Леонидович, который в июне 2022-го в оккупированном тогда Херсоне убеждал работников "Эпицентра", что является "главным".

Он - директор ООО "Стройцентр" и совладелец доли в 45% этой компании через ООО "Универсал-Юг" (основана в Краснодаре, РФ).

Его "господство" в структуре бывших "Эпицентров" распространилось и на гипермаркеты в Запорожье, которые попали под оккупацию после полномасштабного вторжения.

Так, Якубовский совладеет компанией "Стройцентр-Запорожье", которая зарегистрирована по законодательству РФ в оккупированном Мелитополе на улице Екатерины Великой, 172/6. Это адрес бывшего "Эпицентра" (до вторжения российской армии улица называлась Интеркультурной).

Таким образом, Якубовский владеет значительными долями в компаниях, торгующих не только в бывшем "Эпицентре" в Луганске, но и в оккупированном после 2022 года Мелитополе.

Журналисты позвонили Якубовскому и попросили прокомментировать выявленные в этом расследовании факты. Он заявил: "Я не понимаю, кем оккупирована Луганщина. Россиянами? Это недостоверная информация".

После этого положил трубку и на дальнейшие звонки не отвечал.

Отдельно журналисты обратились за комментарием в "Эпицентр". В PR-департаменте сети сообщили: "ООО "Эпицентр К" не контролирует деятельность в торговых центрах, которые находятся в Луганске (с 2014 года) и Мелитополе (с 2022 года, после полномасштабного вторжения войск российской федерации на территорию Украины и оккупации города). Нам неизвестно, кто осуществляет деятельность в указанных торговых центрах после потери контроля над ними".

Якубовский имеет и российское, и украинское гражданство. В Украине он также является учредителем двух предприятий.

В частности, украинского ООО "Универсал-Трейд", "прописанного" в Луганске на улице Газеты Луганской Правды, 153в. Этот адрес фигурирует как место регистрации луганского "Стройцентра" в "распоряжении" оккупационной администрации Запорожской области. Этим документом сеть "Мебель Нова" передали в управление "Стройцентра".

Партнером Якубовского в "Универсал-трейде" как минимум до 2008 года был Олег Погодин. Согласно украинскому реестру, они вместе до сих пор являются соучредителями другой украинской компании - "Интертрейд".

Погодин - давний соратник Королевской. В 2007 году, когда Королевская была членом БЮТ, он тоже баллотировался в Верховную Раду от этой политической силы, в 2012 году, когда Королевская создала собственный проект "Украина - Вперед!", получил 29 место в ее избирательном списке в парламент.

Во времена президентства Виктора Януковича Погодин работал первым заместителем министра социальной политики Королевской в правительстве Николая Азарова. А на выборах в 2019 году боролся за депутатский мандат уже от ОПЗЖ в Донецкой области. Местные СМИ писали о скандале, который устроила Королевская во время подсчета голосов. После проигрыша Погодина она пыталась через суд обжаловать результаты выборов.

Также Якубовский - бизнес-партнер родного брата экс-депутата - Константина Королевского - бывшего российского чиновника.

Вместе они являются соучредителями российской компании "ЮБС", зарегистрированной в Крыму. В материале Центра журналистских расследований "Брат Королевской расширяет бизнес в Крыму" говорится, что именно Якубовский был связующим звеном и директором предприятий Королевского на аннексированном полуострове.

 

Напомним:

  • Полномочия народных депутатов Королевской и ее мужа Юрия Солода Рада досрочно прекратила в феврале 2023 года.
  • В том же месяце НАБУ и САП сообщили Королевской о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год.
  • По данным следствия, она не задекларировала два земельных участка в Киевской области совокупной площадью более 0,8 га. Кроме того, она не указала в декларации имущество в Московской области РФ: жилой дом площадью 120,1 кв. м и земельный участок площадью 1,13 га.
  • По данным источника СМИ в правоохранительных органах, Королевская выехала из Украины в апреле 2022-го года. В феврале 2023-го ее объявили в розыск.
  • По данным УП, после полномасштабного вторжения Королевская и ее муж Солод перебрались в ОАЭ. Журналисты УП также заметили в Дубае старшего сына супругов - Ростислава Солода.
  • Согласно сведениям о перелетах, которые получили журналисты УП, в апреле 2023-го года Королевская и Солод несколько раз летали из Дубая в Москву и обратно.

Темы: оккупациявойна
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