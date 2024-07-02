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Кулеба: Россию не избрали в Экономический и социальный совет ООН

Ольга ГлущенкоВторник, 2 июля 2024, 00:42
Кулеба: Россию не избрали в Экономический и социальный совет ООН
Дмитрий Кулеба, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Россию не избрали в один из шести главных органов ООН – Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС).

Источник: Кулеба в сети Х

Прямая речь: "Сегодня (1 июля – ред.) состоялся 26-й тур голосования, в котором Россия не смогла быть избранной в ЭКОСОС, один из шести главных органов ООН.

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Это голосование еще раз демонстрирует, что Россия может ударяться о стену сколько угодно раз, но результат останется неизменным: международные преступники не желательны в международных органах".

Справка: ЭКОСОС – главный орган по координации экономической деятельности ООН и специализированных учреждений, связанных с ООН.

Темы: Кулеба ДмитрийРосcияООН
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