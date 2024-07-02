Кулеба: Россию не избрали в Экономический и социальный совет ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Россию не избрали в один из шести главных органов ООН – Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС).

Источник: Кулеба в сети Х

Прямая речь: "Сегодня (1 июля – ред.) состоялся 26-й тур голосования, в котором Россия не смогла быть избранной в ЭКОСОС, один из шести главных органов ООН.

Реклама:

Это голосование еще раз демонстрирует, что Россия может ударяться о стену сколько угодно раз, но результат останется неизменным: международные преступники не желательны в международных органах".

Справка: ЭКОСОС – главный орган по координации экономической деятельности ООН и специализированных учреждений, связанных с ООН.