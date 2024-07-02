Кулеба: Россию не избрали в Экономический и социальный совет ООН
Вторник, 2 июля 2024, 00:42
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Россию не избрали в один из шести главных органов ООН – Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС).
Источник: Кулеба в сети Х
Прямая речь: "Сегодня (1 июля – ред.) состоялся 26-й тур голосования, в котором Россия не смогла быть избранной в ЭКОСОС, один из шести главных органов ООН.
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Это голосование еще раз демонстрирует, что Россия может ударяться о стену сколько угодно раз, но результат останется неизменным: международные преступники не желательны в международных органах".
Справка: ЭКОСОС – главный орган по координации экономической деятельности ООН и специализированных учреждений, связанных с ООН.