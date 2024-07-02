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Россияне атаковали Сумскую область дронами, сбрасывали ВОГ и мины

Ольга ГлущенкоВторник, 2 июля 2024, 02:58
Россияне атаковали Сумскую область дронами, сбрасывали ВОГ и мины
последствия вражеских обстрелов Сумщины, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 31 обстрел Сумской области: атаковали FPV-дронами, сбрасывали ВОГ и мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 92 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Шалигинской громаде враг бил из ствольной артиллерии, 6 взрывов.

По Краснопольской громаде были минометные обстрелы, удар БпЛА типа "Ланцет", обстрел из стольной артиллерии – 18 взрывов.

В Юнаковской громаде зафиксировали удар FPV-дроном, обстрел из стольной артиллерии, сброс с БпЛА взрывных устройств типа ВОГ – 31 взрыв.

ВИДЕО ДНЯ

По Миропольской громаде россияне ударили из ствольной артиллерии, 16 взрывов.

На территорию Хотинской громады враг сбросил 8 мин.

По Белопольской громаде совершил удары FPV-дронами, обстрелы из ствольной артиллерии и минометов – 8 взрывов.

По Великописаревской общине россияне били из минометов, 3 взрыва.

По Ворожбянской громаде был удар FPV-дроном, 1 взрыв.

В Середино-Будской общине зафиксировали удар FPV-дроном, 1 взрыв.

Темы: Сумская областьвзрывобстрел
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