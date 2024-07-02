Россия использует председательство в СБ ООН для демонстрации силы и влияния в международной системе – ISW
Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия воспользуется месячным ротационным председательством в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) для проекции силы и влияния в международной системе.
Источник: ISW
Детали: Россия впервые с апреля 2023 года заступила на месячное ротационное председательство в СБ ООН 1 июля.
Аналитики предполагают, что РФ, вероятно, будет использовать эту позицию как базу для проекции силы в международной системе, как она это делала исторически.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет председательствовать на дебатах в СБ ООН 16 и 17 июля.
По оценкам ISW, во время председательства России в апреле 2023 года Россия использовала свое председательство в СБ ООН для продвижения нескольких нарративов относительно желаемого влияния России в международной системе.
Эксперты отмечали, что Россия использует свое право вето в СБ ООН как основу для проекции силы.
Несколько высокопоставленных российских чиновников недавно запустили информационные операции, направленные на то, чтобы снять с себя ответственность за документально подтвержденные нарушения международного права, совершенные Россией в Украине, и, вероятно, для того, чтобы создать условия для будущего председательства в СБ ООН.
Ключевые выводы ISW за 1 июля:
- Глава МВД России Владимир Колокольцев похвастался, что российские власти увеличили количество задержаний и судебных преследований, связанных с нелегальной миграцией в Россию, и призвал российское правительство усилить борьбу с нелегальной миграцией.
- Россия впервые с апреля 2023 года взяла на себя месячное председательство в СБ ООН по ротационному принципу 1 июля и, вероятно, будет использовать эту позицию как базу для проекции силы в международной системе, как она это делала исторически.
- Министерство объединения Южной Кореи объявило 1 июля, что северокорейский государственный телеканал "Корейское центральное телевидение" перешел на трансляцию через российские спутники вместо китайских, что, как сообщается, повлияло на способность Южной Кореи контролировать северокорейское государственное ТВ.
- Венгрия взяла на себя полугодовое ротационное председательство в Совете Европейского Союза 1 июля.
- Украинские войска недавно продвинулись вперед возле Кременной, а российские войска - возле Авдеевки.
- В российском информационном пространстве продолжают обсуждаться случаи жестокого обращения с ранеными и инвалидами российских военнослужащих в Украине.