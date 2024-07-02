Россия использует председательство в СБ ООН для демонстрации силы и влияния в международной системе – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия воспользуется месячным ротационным председательством в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) для проекции силы и влияния в международной системе.

Источник: ISW

Детали: Россия впервые с апреля 2023 года заступила на месячное ротационное председательство в СБ ООН 1 июля.

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Аналитики предполагают, что РФ, вероятно, будет использовать эту позицию как базу для проекции силы в международной системе, как она это делала исторически.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет председательствовать на дебатах в СБ ООН 16 и 17 июля.

По оценкам ISW, во время председательства России в апреле 2023 года Россия использовала свое председательство в СБ ООН для продвижения нескольких нарративов относительно желаемого влияния России в международной системе.

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Эксперты отмечали, что Россия использует свое право вето в СБ ООН как основу для проекции силы.

Несколько высокопоставленных российских чиновников недавно запустили информационные операции, направленные на то, чтобы снять с себя ответственность за документально подтвержденные нарушения международного права, совершенные Россией в Украине, и, вероятно, для того, чтобы создать условия для будущего председательства в СБ ООН.

Ключевые выводы ISW за 1 июля: