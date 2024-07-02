Байден о решении Верховного суда по иммунитету Трампа: "Опасный прецедент"

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что решение Верховного суда по президентской неприкосновенности создало "опасный прецедент" и призвал американский народ "проявить несогласие", не поддерживая Дональда Трампа на выборах в ноябре.

Источник: заявление Байдена, цитирует Reuters

Детали: В четком, взвешенном заявлении из Белого дома Байден сказал, что решение суда означает, что Трамп вряд ли предстанет перед судом до выборов 5 ноября за свою роль в попытке отменить результаты выборов 2020 года, и предупредил, что это может превратить президентов США в королей.

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Прямая речь: "Эта нация была основана на принципе, что в Америке нет королей. Каждый, каждый из нас равен перед законом. Никто, никто не стоит над законом. Даже президент Соединенных Штатов".

Детали: По его словам, решение суда означает, что теперь практически не существует никаких ограничений на то, что может делать президент.

Прямая речь: "Это опасный прецедент, потому что власть президента больше не будет ограничена законом. Единственные ограничения будут устанавливаться самим президентом".

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Что предшествовало: Верховный суд США признал, что бывший президент Дональд Трамп имеет определенный уровень иммунитета от уголовного преследования по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Напомним:

В начале августа 2023 года спецпрокурор Министерства юстиции США предъявил Трампу четыре обвинения по делу о штурме Капитолия, в частности заговор с целью введения в заблуждение и препятствование официальному расследованию.

В то же время жюри присяжных 30 мая 2024 года признало экс-президента США виновным по всем 34 пунктам обвинений по уголовному делу, связанному с сокрытием информации о внебрачных связях. Суд назначил дату определения наказания на 11 июля, сам Трамп уже обещает обжаловать приговор.