ВСУ уже отминусовали более 545 тысяч оккупантов
Вторник, 2 июля 2024, 07:27
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 280 оккупантов, сожгли 56 артиллерийских систем, 16 ББМ и 8 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 545 090 (+1 280) человек,
- танков − 8 107 (+8) ед,
- боевых бронированных машин − 15 566 (+16) ед,
- артиллерийских систем − 14 655 (+56) ед,
- РСЗО − 1 114 (+3) ед,
- средств ПВО − 874 (+0) ед,
- самолетов − 360 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 641 (+21) ед,
- крылатых ракет − 2 335 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 19 787 (+74) ед,
- специальной техники − 2 452 (+4) ед.
Данные уточняются.