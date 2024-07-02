ВСУ уже отминусовали более 545 тысяч оккупантов

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 280 оккупантов, сожгли 56 артиллерийских систем, 16 ББМ и 8 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 545 090 (+1 280) человек,

танков − 8 107 (+8) ед,

боевых бронированных машин − 15 566 (+16) ед,

артиллерийских систем − 14 655 (+56) ед,

РСЗО − 1 114 (+3) ед,

средств ПВО − 874 (+0) ед,

самолетов − 360 (+0) ед,

вертолетов − 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 641 (+21) ед,

крылатых ракет − 2 335 (+2) ед,

кораблей/катеров − 28 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 19 787 (+74) ед,

специальной техники − 2 452 (+4) ед.

Данные уточняются.