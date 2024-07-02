ЕС возобновил пошлины на яйца и сахар из Украины

Евросоюз со 2 июля ввел защитные пошлины для яиц и сахара из Украины из-за превышения объемов импорта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Генеральный директорат сельского хозяйства и сельского развития Еврокомиссии

Детали: Сообщается, что это произошло несмотря на утверждение украинского правительства, что ЕС не имеет таких планов в ближайшее время.

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ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной. В июне его задействовали впервые в отношении украинского овса. Сейчас под его действие попали еще два наименования.

Новый механизм предохранителей предусматривает, что так называемый "экстренный тормоз" для семи сельскохозяйственных товаров автоматически срабатывает, если объемы импорта достигли среднегодового объема импорта, зафиксированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Для яиц и сахара этот средний показатель составляет 23 188,96 тонны и 262 652,68 тонны соответственно.

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Поскольку импорт яиц и сахара из Украины с начала года уже превышает объемы, установленные тарифной квотой, дополнительный импорт будет с пошлинами.

Подробно о механизме предохранителей читайте в статье Торговля с компромиссом: на каких условиях Украина сохранит свободный доступ к рынку ЕС.