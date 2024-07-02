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Спартц предъявили обвинения в нарушении правил ношения оружия

Ирина Балачук, Кристина БондареваВторник, 2 июля 2024, 11:57
Спартц предъявили обвинения в нарушении правил ношения оружия
Представительница Республиканской партии США Виктория Спартц. Фото Gettyimages

Представительнице Республиканской партии США Виктории Спартц, которая происходит из Украины, предъявили обвинения в нарушении правил ношения оружия в международном аэропорту в Вирджинии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NBC News

Детали: По словам представителя Управления аэропортов столичного округа Вашингтон, Спартц предъявили обвинения в пятницу. Она нарушила закон штата Вирджиния об опасном использовании огнестрельного или другого оружия. Закон квалифицирует как преступление "владение или транспортировку" пистолета или другого опасного оружия "до любого терминала аэропорта авиаперевозчика".

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Пресс-секретарь Спартц сообщил, что это произошло перед международным вылетом представительницы Конгресса из аэропорта Даллеса на заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Румынии.

Прямая речь пресс-секретаря: "В прошлую пятницу конгрессвумен Спартц случайно пронесла в своем чемодане пустой пистолет без магазина и патронов, о наличии которого в кармане чемодана она не знала, когда проходила контроль безопасности в аэропорту Даллеса. Спартц получила юридическое уведомление и продолжила свой международный рейс на заседание ПА ОБСЕ в Европе".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Спартц, которая является уроженкой Украины и противодействовала одобрению американской помощи Киеву, выиграла республиканские праймериз в Индиане в мае и, скорее всего, проведет в Конгрессе США еще один срок.
  • Первая и единственная рожденная в Украине конгрессвумен, Спартц ранее поддерживала предоставление помощи Киеву. Но накануне праймериз она изменила свою позицию и проголосовала против передачи Украине помощи в размере 61 млрд долларов.
  • Спартц утверждала, что ее лояльность прежде всего направлена на Америку, и заявляла, что хочет, чтобы политика в отношении границы США и Мексики была включена в пакет помощи.

Темы: США
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