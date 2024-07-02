Спартц предъявили обвинения в нарушении правил ношения оружия

Представительнице Республиканской партии США Виктории Спартц, которая происходит из Украины, предъявили обвинения в нарушении правил ношения оружия в международном аэропорту в Вирджинии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NBC News

Детали: По словам представителя Управления аэропортов столичного округа Вашингтон, Спартц предъявили обвинения в пятницу. Она нарушила закон штата Вирджиния об опасном использовании огнестрельного или другого оружия. Закон квалифицирует как преступление "владение или транспортировку" пистолета или другого опасного оружия "до любого терминала аэропорта авиаперевозчика".

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Пресс-секретарь Спартц сообщил, что это произошло перед международным вылетом представительницы Конгресса из аэропорта Даллеса на заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Румынии.

Прямая речь пресс-секретаря: "В прошлую пятницу конгрессвумен Спартц случайно пронесла в своем чемодане пустой пистолет без магазина и патронов, о наличии которого в кармане чемодана она не знала, когда проходила контроль безопасности в аэропорту Даллеса. Спартц получила юридическое уведомление и продолжила свой международный рейс на заседание ПА ОБСЕ в Европе".

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