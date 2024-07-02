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Сырский посетил штурмовую бригаду Нацполиции "Лють" в Донецкой области

Валентина РоманенкоВторник, 2 июля 2024, 12:31
Сырский посетил штурмовую бригаду Нацполиции Лють в Донецкой области
фото полиции

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции Украины "Лють", которая продолжает отражать штурмы врага и постоянные попытки захватить украинские города в Донецкой области.

Источник: пресс-служба "Люти", Нацпол

Детали: Отмечается, что во время визита командир бригады Александр Нетребко доложил об успешности работы бойцов "Люти" и действиях врага на определенных участках фронта. Заместитель командира бригады Максим Казбан доложил оперативную ситуацию в зонах ответственности подразделения. 

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Также главком и комбриг вручили государственные и ведомственные награды воинам "Люти".

Темы: Сырскийвойнаполиция
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