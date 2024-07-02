Сырский посетил штурмовую бригаду Нацполиции "Лють" в Донецкой области
Вторник, 2 июля 2024, 12:31
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции Украины "Лють", которая продолжает отражать штурмы врага и постоянные попытки захватить украинские города в Донецкой области.
Источник: пресс-служба "Люти", Нацпол
Детали: Отмечается, что во время визита командир бригады Александр Нетребко доложил об успешности работы бойцов "Люти" и действиях врага на определенных участках фронта. Заместитель командира бригады Максим Казбан доложил оперативную ситуацию в зонах ответственности подразделения.
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Также главком и комбриг вручили государственные и ведомственные награды воинам "Люти".
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