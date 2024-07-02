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В Херсоне от вражеских обстрелов погибла женщина, количество раненых возросло

Валентина РоманенкоВторник, 2 июля 2024, 13:00
В Херсоне от вражеских обстрелов погибла женщина, количество раненых возросло
последствия вражеских обстрелов Херсона. фото полиции

В результате российских обстрелов в Херсоне пострадали десять человек, одна женщина умерла.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, прокуратура Херсонщины

Прямая речь: "К сожалению, российская армия убила 54-летнюю женщину. Мои соболезнования родным и близким...".

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Дословно прокуратура: "По данным следствия, 2 июля около 11:30 военные армии РФ осуществили очередной обстрел Херсона из реактивной артиллерии. В результате атаки погибла сотрудница государственного учреждения.

По состоянию на 13:00 также известно о 10 людях, пострадавших из-за вражеских обстрелов областного центра.

Повреждены жилые дома, транспорт, другие объекты гражданской инфраструктуры".

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Детали: По словам Прокудина, в центральной части города под удар врага попали коммунальщики. 63-летняя работница получила взрывную травму и осколочное ранение ноги. У ее коллеги, 53-летней женщины, диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы.

Также сейчас в больнице находится 54-летний мужчина с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмами.

В Корабельном районе города во дворах собственных домов пострадали двое мужчин.

У 80-летнего пострадавшего - контузия, осколочные ранения грудной клетки, руки, ноги, взрывная и черепно-мозговая травмы. У херсонца, 65 лет, диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговые травмы.

Еще двое пострадавших - 52-летний мужчина и 56-летняя женщина, которые самостоятельно обратились в больницу со взрывными травмами.

Все раненые - под наблюдением херсонских врачей, им оказывают необходимую медицинскую помощь, отметил глава области.

Что предшествовало: Херсонские власти сообщили, что во вторник 3 июля российские войска массированно обстреливают город.

Темы: Херсонракетный ударвойна
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