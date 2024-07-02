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Часть Украины накроют дожди и грозы

Ирина БалачукВторник, 2 июля 2024, 12:56
Часть Украины накроют дожди и грозы
Фото pixabay.com

На правобережье Украины, а также в Киевской, Черкасской и Черниговской областях в ближайшие двое суток ожидаются кратковременные дожди, 5 июля будет дождливо по всей стране.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "3-4 июля в западных, северных, Винницкой, днем 4 июля и в центральных областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, 3 июля в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой, ночью также и в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях значительные дожди, на остальной территории без осадков".

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Детали: Температура в западных и Житомирской областях ночью 11-17°, днем 17-23°; на остальной территории ночью 16-23°, днем 29-34°, местами сильная жара 35-37°. 

 
Погода 3 июля
Скриншот с meteo.gov.ua

Ветер юго-восточный с переходом в большинстве областей, кроме юго-востока, на северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 3 и 4 июля местами кратковременные дожди, ночью 19-21°, днем до +32°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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Погода 4 июля 
Скриншот с meteo.gov.ua

5 июля в большинстве областей местами небольшой кратковременный дождь, гроза. В западных и Житомирской областях ночью 11-17°, днем 17-23°, в Винницкой, Киевской и Черниговской областях 23-29°, на остальной территории ночью 16-23°, днем до 31-34°.

В Киеве в пятницу местами кратковременный небольшой дождь, ночью 18-20°, днем до 26-28°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

 
Погода 5 июля
Скриншот с meteo.gov.ua

Темы: погода
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