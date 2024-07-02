Российский суд "арестовал" Климкина и Гройсмана

Российский суд заочно арестовал бывших премьер-министра Украины Владимира Гройсмана (2016-2019гг.) и министра иностранных дел Павла Климкина (2014-2019гг.) на 2 месяца.

Источник: сообщение Басманного районного суда Москвы

Детали: Также этот суд избрал такую же "меру пресечения" экс-министру финансов Украины Александру Шлапаку и генерал-лейтенанту ВСУ Игорю Довганю. Россияне обвиняют всех четырех в "применении запрещенных средств и методов ведения войны".

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