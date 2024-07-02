Российский суд "арестовал" Климкина и Гройсмана
Вторник, 2 июля 2024, 13:06
Российский суд заочно арестовал бывших премьер-министра Украины Владимира Гройсмана (2016-2019гг.) и министра иностранных дел Павла Климкина (2014-2019гг.) на 2 месяца.
Источник: сообщение Басманного районного суда Москвы
Детали: Также этот суд избрал такую же "меру пресечения" экс-министру финансов Украины Александру Шлапаку и генерал-лейтенанту ВСУ Игорю Довганю. Россияне обвиняют всех четырех в "применении запрещенных средств и методов ведения войны".
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Предыстория:
- Российские суды регулярно выдвигают обвинения, "арестовывают" и "осуждают" украинских политических и медийных деятелей.
- В июне оккупанты в Крыму сообщили о новых кражах недвижимости украинцев, среди которых, по их словам, активы экс-премьера Арсения Яценюка и победительницы "Евровидения" 2016 года певицы Сусаны Джамаладиновой, а также активы "Киевгорстроя".