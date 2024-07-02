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Более 180 кандидатов снимутся с выборов во Франции, чтобы остановить ультраправых

Кристина Бондарева, Александр ШумилинВторник, 2 июля 2024, 13:22
Более 180 кандидатов снимутся с выборов во Франции, чтобы остановить ультраправых
Фото: Getty Images

Во вторник оппоненты "Национального объединения" во Франции усилили попытки отстранить ультраправую партию от власти - почти две сотни кандидатов заявили, что откажутся от участия во втором туре выборов, чтобы избежать раскола голосов избирателей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: По оценкам местных СМИ, на которые ссылается агентство, более 180 кандидатов подтвердили, что не будут участвовать в воскресном втором туре выборов в 577-местный национальный парламент Франции.

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У других есть время до 18:00 по Парижу, чтобы принять аналогичное решение.

"Национальное объединение" Марин Ле Пен вышло на первое место в первом туре голосования в воскресенье. Центристский лагерь Эмманюэля Макрона оказался на третьем месте, а на втором – левый "Новый народный фронт".

В то же время далеко не очевидно, что "Национальное объединение" сможет получить 289 мест, необходимых для большинства, а снятие их оппонентов с выборов может еще больше отдалить такую перспективу для ультраправых.

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По подсчетам социологов, в первом туре "Национальное объединение" могло получить где-то 250-300 мандатов. Но это было до тактического снятия кандидатур и межпартийных призывов к избирателям поддержать того кандидата, который имел лучшие шансы на победу над местным соперником "Национального объединения".

"Матч еще не закончился. Мы должны мобилизовать все наши силы", – прокомментировала представительница социалистов, мэр Парижа Анн Идальго.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к "демократическому единению" во втором туре, чтобы противостоять ультраправым.

Читайте подробно на эту тему: Ошибка Макрона, победа "друзей Путина": может ли Франция избежать власти ультраправых.

Смотрите также видеообъяснение "ЕП": "Друзья Путина" во главе правительства Франции. Есть ли шанс избежать худшего?

Темы: Франциявиборы
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