Удар РФ по Днепру 28 июня: идентифицировали вторую погибшую, еще одного человека ищут

С помощью ДНК-анализатора следователи идентифицировали тело второй женщины, которую обнаружили во время поисковых работ в разрушенном 28 июня российской ракетой доме в Днепре.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Погибшей оказалась 30-летняя местная жительница.

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На данный момент следователи идентифицировали двух человек, погибших в результате попадания российской ракеты по жилому дому. Разбор завалов продолжается. Продолжается поиск еще одного человека, который может находиться под завалами".

Предыстория: