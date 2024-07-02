Удар РФ по Днепру 28 июня: идентифицировали вторую погибшую, еще одного человека ищут
Вторник, 2 июля 2024, 14:57
С помощью ДНК-анализатора следователи идентифицировали тело второй женщины, которую обнаружили во время поисковых работ в разрушенном 28 июня российской ракетой доме в Днепре.
Источник: Нацполиция
Дословно: "Погибшей оказалась 30-летняя местная жительница.
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На данный момент следователи идентифицировали двух человек, погибших в результате попадания российской ракеты по жилому дому. Разбор завалов продолжается. Продолжается поиск еще одного человека, который может находиться под завалами".
Предыстория:
- Вечером 28 июня российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре.
- До 2 июля было известно об одном погибшем человеке и 12 раненых. Во вторник обнаружили тело второй погибшей.