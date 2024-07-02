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Удар РФ по Днепру 28 июня: идентифицировали вторую погибшую, еще одного человека ищут

Валентина РоманенкоВторник, 2 июля 2024, 14:57
Удар РФ по Днепру 28 июня: идентифицировали вторую погибшую, еще одного человека ищут
фото полиции

С помощью ДНК-анализатора следователи идентифицировали тело второй женщины, которую обнаружили во время поисковых работ в разрушенном 28 июня российской ракетой доме в Днепре.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Погибшей оказалась 30-летняя местная жительница.

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На данный момент следователи идентифицировали двух человек, погибших в результате попадания российской ракеты по жилому дому. Разбор завалов продолжается.  Продолжается поиск еще одного человека, который может находиться под завалами".

Предыстория:

Темы: Днепрракетный ударвойна
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