Синоптики предупреждают, что к Киеву приближается гроза

В ближайшие три часа с сохранением до конца суток 2 июля в Киеве ожидается гроза.

Источник: КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: По данным синоптиков, это І уровень опасности, желтый.

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Специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи больших деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также стоит плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.