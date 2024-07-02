Синоптики предупреждают, что к Киеву приближается гроза
Вторник, 2 июля 2024, 15:15
В ближайшие три часа с сохранением до конца суток 2 июля в Киеве ожидается гроза.
Источник: КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр
Детали: По данным синоптиков, это І уровень опасности, желтый.
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Специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи больших деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и не парковать рядом с ними автотранспорт.
Также стоит плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.