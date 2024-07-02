Россияне ударили по Никополю: погибли 2 женщины

В результате удара россиян по Никополю 2 июля погибли две женщины.

Источник: сообщение руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака

Дословно: "В Никополе из-за атаки россиян погибли две женщины - 61 и 86 лет. Предварительно, в городе и девять раненых. Среди них - ребята 9 и 17 лет. Им оказывают всю необходимую помощь".

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Детали: Лысак также сообщил, что в райцентре повреждено жилье местных, учебные заведения и амбулатория. Зацепило и магазины, салон красоты и авто.