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Более полусотни человек погибли из-за давки на религиозном собрании в Индии

Александр ШумилинВторник, 2 июля 2024, 17:04
Более полусотни человек погибли из-за давки на религиозном собрании в Индии
Фото: Getty Images

Во время давки на индуистском религиозном собрании в северном индийском штате Уттар-Прадеш погибли по меньшей мере 87 человек.

Источник: Reuters со ссылкой на телекомпанию NDTV

Детали: Ранее местная полиция сообщила о 60 погибших.

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Давка произошла в деревне примерно в 200 км к юго-востоку от столицы страны Нью-Дели. Местные власти сообщили, что большая толпа собралась в ответ на призыв местного религиозного лидера. Очевидцы указывают, что когда люди пытались покинуть место происшествия, то возникла давка. Выход с места происшествия был узким.

Уттар-Прадеш - самый густонаселенный штат Индии с населением более 200 миллионов человек. Его главный министр приказал провести расследование.

Темы: Индиячрезвычайное происшествие
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