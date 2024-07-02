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Глава Пентагона: США скоро объявят о новой военной помощи Украине на $2,3 млрд

Иванна Костина, Алена МазуренкоВторник, 2 июля 2024, 18:10
Глава Пентагона: США скоро объявят о новой военной помощи Украине на $2,3 млрд

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил во вторник, что Соединенные Штаты вскоре объявят о предоставлении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на сумму 2,3 миллиарда долларов, которая будет включать противотанковое оружие, перехватчики и боеприпасы для систем ПВО Patriot и других систем противовоздушной обороны.

Источник: "Европейская правда", AP

Детали: Заявление о дополнительной помощи было сделано во время встречи Остина с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне.

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"Соединенные Штаты в ближайшее время объявит о новой помощи по безопасности Украине на сумму более 2,3 миллиарда долларов", – сказал Остин в начале встречи с Умеровым.

"Этот пакет... предоставит больше средств противовоздушной обороны, противотанкового оружия и других критически важных боеприпасов", полученных из запасов США, отметил он.

Это заявление стало решительным ответом на просьбу Киева о помощи в борьбе с российскими войсками.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что Россия сбросила более 800 мощных управляемых бомб на территорию Украины только за последнюю неделю. Он призвал западных лидеров ослабить ограничения на использование западного оружия для поражения военных целей на территории России. В частности, он сказал, что Украина нуждается в "необходимых средствах для уничтожения носителей этих бомб, в частности боевых самолетов, где бы они ни находились".

В конце июня сообщалось, что администрация Байдена в рамках нового пакета помощи на сумму 150 миллионов долларов предоставит Украине, среди прочего, ракеты-перехватчики к системам ПВО HAWK.

США предоставили Украине более 50 миллиардов долларов военной помощи с 2022 года.

Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 225 миллионов долларов США объявляли 7 июня.

Кроме того, Соединенные Штаты решили предоставлять приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы. Речь идет, в частности, о ракетах к Patriot и NASAMS.

Темы: СШАпомощь Украиневойна
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