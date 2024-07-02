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Количество пострадавших из-за российского удара по Харькову возросло до 4

Анастасия ПроцВторник, 2 июля 2024, 20:49
Количество пострадавших из-за российского удара по Харькову возросло до 4
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Армия РФ 2 июля около 16:00 ударили двумя авиабомбами ФАБ-500 по промышленной зоне в Немышлянском и Индустриальном районах Харькова, в результате чего пострадали четыре человека.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОВА Олег СинегубовХарьковская областная прокуратура

Прямая речь Терехова: "Во время удара по Харькову пострадали три человека, которые были неподалеку от прилета. Девочка 12-ти лет и мальчик 15-ти. У обоих контузия. А у женщины 26 лет ранены руки".

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Детали: В 16.06 глава ОВА писал об ударах по городу.

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Обновлено: Впоследствии Харьковская областная прокуратура сообщила о еще одной пострадавшей.

Дословно: "У 51-летней женщины — сотрудницы одного из предприятий, которое было под ударом врага, — легкие телесные повреждения и острая реакция на стресс".

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Детали: Отмечается, что враг атаковал город двумя ФАБ-500 с УМПК с территории Белгородской области РФ.

Темы: Харьков
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