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Зеленский после встречи с главой внешней разведки заявил о "хороших перспективах"

Вторник, 2 июля 2024, 18:54
Зеленский после встречи с главой внешней разведки заявил о хороших перспективах
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский после встречи с руководитель внешней разведки заявил о "хороших перспективах".

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Только что докладывал руководитель внешней разведки. Понятный круг вопросов - о том, что нам угрожает, и о возможностях, которыми можем воспользоваться. Есть хорошие перспективы".

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Детали: Также глава украинского правительства доложил о мерах защиты энергообъектов: активная защита, РЭБ, по восстановлению и работе Украины с европейскими партнерами ради расширения импорта электричества: "Сейчас мы полностью выбираем объем импорта, который согласован с ЕС, и я благодарен всем соседям за эту помощь".

По словам президента, Украина делает все, чтобы увеличить импорт, и это должно быть европейское решение. Чиновники работают над соответствующим согласием.

Зеленский поручил министру обороны, который сейчас находится в США с визитом, получить конкретные даты: когда будут поставлены те дополнительные системы "Петриот", о которых уже была договоренность с партнерами.

Темы: ЗеленскийУкраина
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