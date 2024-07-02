На Никопольщине до 4 возросло количество погибших из-за удара РФ

Количество погибших в результате российского артиллерийского обстрела Никопольщины на Днепропетровщине возросло до 4.

Источник: сообщение руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

Прямая речь: "Больше всего досталось райцентру. Там двое погибших и, по уточненной информации, 10 пострадавших. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести".

Реклама:

ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Детали: В городе повреждены 3 многоквартирных и 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 7 авто. Также враг изуродовал 2 учебных заведения, амбулаторию, админздание, магазины, салон красоты и банк.

ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Также оккупанты били по Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Из-за обстрела вспыхнула агрофирма. Спасатели ликвидировали пожар.

Атаковал враг и Покровскую громаду. Предварительно, там ранен человек. Информацию уточняем.

ВИДЕО ДНЯ

ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Обновлено: Впоследствии Лысак написал, что по уточненной информации, из-за вражеского артиллерийского обстрела Покровской громады там погибли два человека. Мужчина и женщина.

Прямая речь: "Уже четверо жертв российских палачей в районе за сегодня [ 2 июля]. Нет слов, которые могли бы утолить боль родных".

Что предшествовало: