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На Никопольщине до 4 возросло количество погибших из-за удара РФ

Анастасия ПроцВторник, 2 июля 2024, 20:29
На Никопольщине до 4 возросло количество погибших из-за удара РФ
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Количество погибших в результате российского артиллерийского обстрела Никопольщины на Днепропетровщине возросло до 4.

Источник: сообщение руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

Прямая речь: "Больше всего досталось райцентру. Там двое погибших и, по уточненной информации, 10 пострадавших. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести".

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ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Детали: В городе повреждены 3 многоквартирных и 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 7 авто. Также враг изуродовал 2 учебных заведения, амбулаторию, админздание, магазины, салон красоты и банк.

 
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Также оккупанты били по Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Из-за обстрела вспыхнула агрофирма. Спасатели ликвидировали пожар.

Атаковал враг и Покровскую громаду. Предварительно, там ранен человек. Информацию уточняем.

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ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Обновлено: Впоследствии Лысак написал, что по уточненной информации, из-за вражеского артиллерийского обстрела Покровской громады там погибли два человека. Мужчина и женщина.

Прямая речь: "Уже четверо жертв российских палачей в районе за сегодня [ 2 июля]. Нет слов, которые могли бы утолить боль родных".

Что предшествовало:

  • Ранее глава Днепропетровской ОВА писал, что в Никополе из-за атак россиян погибли две женщины – 61 и 86 лет. Еще девять раненых. Среди них – ребята 9 и 17 лет.

Темы: Днепропетровская область
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