На Никопольщине до 4 возросло количество погибших из-за удара РФ
Количество погибших в результате российского артиллерийского обстрела Никопольщины на Днепропетровщине возросло до 4.
Источник: сообщение руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака
Прямая речь: "Больше всего досталось райцентру. Там двое погибших и, по уточненной информации, 10 пострадавших. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести".
Детали: В городе повреждены 3 многоквартирных и 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 7 авто. Также враг изуродовал 2 учебных заведения, амбулаторию, админздание, магазины, салон красоты и банк.
Также оккупанты били по Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Из-за обстрела вспыхнула агрофирма. Спасатели ликвидировали пожар.
Атаковал враг и Покровскую громаду. Предварительно, там ранен человек. Информацию уточняем.
Обновлено: Впоследствии Лысак написал, что по уточненной информации, из-за вражеского артиллерийского обстрела Покровской громады там погибли два человека. Мужчина и женщина.
Прямая речь: "Уже четверо жертв российских палачей в районе за сегодня [ 2 июля]. Нет слов, которые могли бы утолить боль родных".
Что предшествовало:
- Ранее глава Днепропетровской ОВА писал, что в Никополе из-за атак россиян погибли две женщины – 61 и 86 лет. Еще девять раненых. Среди них – ребята 9 и 17 лет.