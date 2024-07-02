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Доверие к Зеленскому в ряде стран Европы и США снизилось

Иванна Костина, Алена МазуренкоВторник, 2 июля 2024, 19:24
Доверие к Зеленскому в ряде стран Европы и США снизилось
фото: ОП

Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому со стороны населения ряда стран Европы и США по сравнению с прошлым годом снизилось.

Источник: "Европейская правда", данные опроса Pew Research Center, обнародованные 2 июля

Детали: Спустя более двух лет после вторжения России в Украину рейтинги Зеленского являются неоднозначными среди 35 стран-членов и не членов НАТО, которые приняли участие в опросе. В среднем 40% взрослого населения этих стран верят в то, что Зеленский сделает правильный выбор в отношении мировых дел, тогда как 46% не верят.

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Большинство только в семи странах уверены в его способности ориентироваться в международных делах. И доверие к нему значительно упало в нескольких странах Европы и Северной Америки.

В Европе доверие к украинскому президенту существенно отличается в зависимости от страны. Восемь из десяти взрослых в Швеции доверяют Зеленскому – это самый высокий показатель доверия к украинскому президенту; примерно такая же доля в Венгрии не доверяет.

С 2023 года доверие к Зеленскому значительно снизилось во многих странах. Наибольшее падение произошло в Польше, где доверие к нему упало на 22 процентных пункта с прошлого года.

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На 7 пунктов доверие упало в Нидерландах, Германии, Испании и Франции, на 6 – в Швеции.

В нескольких местах около пятой части населения или больше не высказывают своего мнения относительно Зеленского. Это включает 45% взрослого населения в Индии.

Напомним, быстрое вступление Украины в Европейский Союз имеет самую низкую поддержку в Чехии среди четырех стран Вышеградской группы (Чешская Республика, Венгрия, Польша и Словакия).

Другой опрос показал, что половина жителей Венгрии против, чтобы ЕС оказывал Украине какую-либо помощь.

Темы: опросЗеленскийЕвропаСША
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