Россияне сбросили авиабомбу на Селидово: 1 человек погиб, еще 2 ранены

Российские войска во вторник сбросили авиабомбу на Селидово Донецкой области, в результате чего погибла 63-летняя женщина, еще два человека ранены.

Источник: Донецкая областная прокуратура, председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела Селидово. Город попал под огонь в середине дня - россияне снова ударили авиабомбой по гражданским".

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ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: По данным прокуратуры захватчики сбросили авиабомбу, вероятно, "ФАБ-500" на частный сектор города. От попадания погибла женщина 63 лет. Супруги и их сосед получили осколочные ранения. Их госпитализировали.

ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Также оккупанты повредили 24 дома и 2 автомобиля. Глава ОВА снова призвал жителей области эвакуироваться.

"Снова подчеркиваю: оставаться в Донецкой области — опасно! Берегите себя — эвакуируйтесь", — отметил Филашкин.

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Кроме того, по данным Донецкой областной прокуратуры, 2 июля 2024 года российская армия нанесла удар по городу Горняк. В результате вражеской атаки в своем доме получил ранения 55-летний горожанин. Под вражеский огонь попал и поселок Нью-Йорк, там оккупанты убили 76-летнего жителя, а в поселке Северное Бахмутского района травмировали мужчину 54 лет.

Также армия РФ атаковала город Северск, в результате чего телесные повреждения получили двое родственников 37 и 56 лет.