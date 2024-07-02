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В США выросла доля тех, кто поддерживает большую военную помощь Украине

Иванна Костина, Алена МазуренкоВторник, 2 июля 2024, 20:34
В США выросла доля тех, кто поддерживает большую военную помощь Украине
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

Почти четверть американцев считают, что США не предоставляют Украине достаточно военной помощи – эта доля выросла по сравнению с ноябрем прошлого года.

Источник: "Европейская правда", данные опроса Pew Research Center, обнародованные 2 июля

Детали: Примерно четверть американцев (24%) считают, что США оказывают недостаточно помощи Украине, по сравнению с 18% в ноябре 2023 года, когда социологи в последний раз задавали этот вопрос.

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Однако больше американцев (31%) считают, что США предоставляют слишком много помощи, а 25% считают, что они предоставляют достаточный объем помощи.

США – единственное место среди опрошенных, где существуют значительные идеологические разногласия по этому вопросу: 51% американцев, которые относят себя к правым, считают, что США оказывают слишком большую поддержку Украине, по сравнению с 13% среди тех, кто придерживается левых взглядов.

Аналогичный опрос провели кроме США еще и в Венгрии, Турции и Польше.

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В Венгрии и Турции наиболее распространено мнение, что их страны оказывают Украине примерно достаточную поддержку (61% и 46% соответственно).

В Польше мнения разделились: почти одинаковые доли опрошенных считают, что их страна предоставляет Украине много (44%) или достаточно (45%) помощи. Лишь 6% считают, что Польша оказывает недостаточно помощи Украине.

Также социологи выяснили, что доверие к президенту Украины со стороны населения ряда стран Европы и США по сравнению с прошлым годом снизилось.

Другой опрос ранее показал, что половина жителей Венгрии против, чтобы ЕС оказывал Украине какую-либо помощь.

Темы: СШАопроспомощь Украинеоружие
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