На Днепропетровщине сбили вражескую ракету
Вторник, 2 июля 2024, 21:20
В небе над Днепропетровской областью Силы обороны сбили вражескую ракету Х-59/69.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Воздушное командование "Восток", Воздушные силы
Прямая речь Лысака: "На Днепропетровщине уничтожили вражескую ракету. Спасибо, ПвК "Восток"".
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Детали: Воздушное командование "Восток" уточнило, что около 21:00 2 июля 2024 года его подразделение сбило управляемую авиационную ракету, вероятно Х-59/69.
Накануне Воздушные силы писали о ракете в направлении Днепра.