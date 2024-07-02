Первый демократ публично призвал Байдена снять свою кандидатуру на выборах

Депутат Палаты представителей от Демократической партии Ллойд Доггетт публично призвал президента Джо Байдена отказаться от баллотирования на второй срок.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Он аргументировал свою позицию тем, что во время дебатов Байден не смог "эффективно защитить свои многочисленные достижения".

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Конгрессмен из Техаса Ллойд Доггетт заявил во вторник, что Байден должен "принять болезненное и трудное решение снять свою кандидатуру".

"Мое решение обнародовать эти решительные предостережения не является легким и никоим образом не умаляет моего уважения ко всему, чего достиг президент Байден", – сказал Доггетт.

"Признавая, что, в отличие от Трампа, первоочередным обязательством президента Байдена всегда было служение нашей стране, а не себе, я надеюсь, что он примет мучительное и трудное решение о снятии своей кандидатуры. Я с уважением призываю его сделать это", – добавил он.

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Ранее стало известно, что Национальный комитет Демократической партии рассматривает возможность официально выдвинуть кандидатуру Джо Байдена уже в середине июля, чтобы гарантированно обеспечить его присутствие в бюллетене и прекратить внутрипартийные разговоры о его замене.

Перед этим СМИ сообщили, что семья Байдена призвала его остаться в президентской гонке и обсуждала, не уволить ли его главных помощников после плохого выступления президента США на дебатах.

А сам Байден признал свое плохое выступление на дебатах с Трампом, но уходить из гонки не планирует.

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