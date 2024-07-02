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Джелял после освобождения из плена РФ: Тяжелее всего было пережить эту несправедливость и унижение

Алена МазуренкоВторник, 2 июля 2024, 22:18
Джелял после освобождения из плена РФ: Тяжелее всего было пережить эту несправедливость и унижение

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял дал первое интервью после освобождения из российского плена.

Источник: Джелял в интервью телеканалу Рада

Прямая речь: "Тяжелее всего (в плену РФ - ред.) были две вещи. Во-первых, это переживать эту несправедливость и унижение, пренебрежение твоими правами, всем, что должно быть доступно современному человеку. Это очень трудно, когда ты бьешься, пытаешься донести правду, а люди - там бетонная стена ... Это очень трудно пережить ...

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И второе, очень трудно, когда ты волнуешься за своих близких".

Детали: Джелял вспомнил, что когда он был в плену, то потерял отца.

Заместитель председателя Меджлиса также рассказал, каким видит завершение войны. По его словам, война началась с Крыма и должна закончиться его освобождением.

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При этом он отметил, что деоккупация – это только начало, ведь 10 лет аннексии в любом случае повлияли на население.

Джелял рассказал, что после освобождения из плена он уже общался с друзьями и знакомыми, которые сейчас находятся в Крыму. По его словам, они ожидают возвращения Украины.

Напомним:

  •  В Украину из российского плена 28 июня удалось вернуть 10 гражданских людей. Среди них заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году, Нариман Джелял и священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам.

Знать больше: Нариман Джелял: история сопротивления

Темы: МеджлисКрымпленныевойна
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