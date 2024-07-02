На Закарпатье мужчина вскрыл вены в туалете ТЦК, чтобы избежать мобилизации

На Закарпатье военнообязанный мужчина во время уточнения данных порезал себе вены в туалете ТЦК, чтобы избежать мобилизации. Ему оказали медицинскую помощь.

Источник: служба связей с общественностью Закарпатского ОТЦК и СП

Дословно: "Сообщаем, что данный гражданин во время уточнения его военно-учетных данных в ТЦК и СП Закарпатской области не предоставлял военно-учетного документа и не скрывал своего нежелания служить. Во время общения попросился в уборную. Через некоторое время его нашли сидящим на полу с резаными ранами на руке.

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Военнослужащие ТЦК и СП мгновенно наложили турникет, оказали домедицинскую помощь, вызвали полицию и карету скорой помощи. На данный момент гражданин находится в больнице".

Детали: В областном центре комплектования отметили, что во время уточнения военно-учетных данных мужчина не хотел предоставлять военно-учетный документ и заявил, что не хочет служить.

Также в Закарпатском ОТЦК добавили, что мужчину еще в 2017 году по состоянию здоровья признали непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время. Его передали с учета призывников на воинский учет военнообязанных, поэтому он подлежит призыву по мобилизации.