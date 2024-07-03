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Сырский обсудил насущные потребности ВСУ с американским военачальником

Алена ИвашкивСреда, 3 июля 2024, 00:27
Сырский обсудил насущные потребности ВСУ с американским военачальником
Александр Сырский и Чарльз Браун, фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил потребности украинской армии с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "Обсудили обстановку на линии фронта и насущные потребности нашего войска в вооружении, военной технике и боеприпасах".

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Детали: По словам Сырского, он также поздравил генерала Брауна с наступающим Днем независимости США и поблагодарил за постоянную военную поддержку, которая помогает бороться с врагом за собственную свободу и независимость.

Напомним: 

  • Во вторник Сирский сообщил, что по итогам работы на востоке состоится встреча с командирами подразделений БПЛА, где обменяются опытом и обсудят развитие этого перспективного вида оружия.

Темы: Сырскийвойна
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