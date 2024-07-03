Россияне укрыли огнем 8 населенных пунктов Запорожской области, ранен мужчина

За сутки российские войска обстреляли Запорожскую область 386 раз, один человек ранен в результате российских атак по Пологовскому району.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Дословно: "В течение суток оккупанты 386 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов",

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По его словам, один человек был ранен из-за атаки россиян по Пологовскому району области.

Председатель ОВА уточнил, что враг нанес авиационный удар по Малиновке; 195 БпЛА различной модификации враги направили на Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку; 10 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку, Роботино, Малиновку, Новоандреевку; 180 артобстрелов было нанесено по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Степногорска.

Также поступило 14 сообщений о разрушении жилья.