Украина не пойдет на территориальные уступки РФ, хотя и прислушивается к советам относительно мира – ОП

Украина не готова идти на компромиссы с Россией относительно территориальных уступок ради прекращения войны, хотя и прислушивается к советам, как достичь "справедливого мира", заявил глава Офиса президента Андрей Ермак журналистам в Вашингтоне.

Источник: Reuters со ссылкой на Ермака, который находится в Вашингтоне накануне саммита НАТО.

Прямая речь Ермака: "Но мы (не) готовы идти на компромисс ради очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета".

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Детали: Отвечая на вопрос, как Украина оценивает заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о прекращении войны, Ермак сказал: "Честный ответ: Я не знаю. Посмотрим".

По его словам, Украина будет лоббировать новую администрацию США, чтобы та продолжала оказывать ей поддержку, добавив, что Украина получила двухпартийную поддержку в Вашингтоне, а опросы показывают, что большинство американцев все еще поддерживают Украину после двух лет войны.

"Это будет... решение американского народа. Мы будем уважать этот выбор", - сказал Ермак о президентских выборах в США.

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