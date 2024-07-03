Украина не пойдет на территориальные уступки РФ, хотя и прислушивается к советам относительно мира – ОП
Украина не готова идти на компромиссы с Россией относительно территориальных уступок ради прекращения войны, хотя и прислушивается к советам, как достичь "справедливого мира", заявил глава Офиса президента Андрей Ермак журналистам в Вашингтоне.
Источник: Reuters со ссылкой на Ермака, который находится в Вашингтоне накануне саммита НАТО.
Прямая речь Ермака: "Но мы (не) готовы идти на компромисс ради очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета".
Детали: Отвечая на вопрос, как Украина оценивает заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о прекращении войны, Ермак сказал: "Честный ответ: Я не знаю. Посмотрим".
По его словам, Украина будет лоббировать новую администрацию США, чтобы та продолжала оказывать ей поддержку, добавив, что Украина получила двухпартийную поддержку в Вашингтоне, а опросы показывают, что большинство американцев все еще поддерживают Украину после двух лет войны.
"Это будет... решение американского народа. Мы будем уважать этот выбор", - сказал Ермак о президентских выборах в США.
Предыстория:
- 14 июня правитель РФ Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.
- Также стоит отметить, что советники Трампа представили ему свой план окончания войны в Украине. Он предусматривает, что Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, а Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.
- Трамп во время дебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом заявил, что "предложения", выдвинутые кремлевским правителем Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются "неприемлемыми".
- Однако, как пишет Politico, по словам двух экспертов по вопросам национальной безопасности, связанных с вероятным кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, он размышляет о том, сколько украинской территории может оставить за собой Москва.