Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Украина не пойдет на территориальные уступки РФ, хотя и прислушивается к советам относительно мира – ОП

Станислав ПогориловСреда, 3 июля 2024, 08:44
Украина не пойдет на территориальные уступки РФ, хотя и прислушивается к советам относительно мира – ОП
Андрей Ермак, фото: Getty Images

Украина не готова идти на компромиссы с Россией относительно территориальных уступок ради прекращения войны, хотя и прислушивается к советам, как достичь "справедливого мира", заявил глава Офиса президента Андрей Ермак журналистам в Вашингтоне.

Источник: Reuters со ссылкой на Ермака, который находится в Вашингтоне накануне саммита НАТО.

Прямая речь Ермака: "Но мы (не) готовы идти на компромисс ради очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета".

Реклама:

Детали: Отвечая на вопрос, как Украина оценивает заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о прекращении войны, Ермак сказал: "Честный ответ: Я не знаю. Посмотрим".

По его словам, Украина будет лоббировать новую администрацию США, чтобы та продолжала оказывать ей поддержку, добавив, что Украина получила двухпартийную поддержку в Вашингтоне, а опросы показывают, что большинство американцев все еще поддерживают Украину после двух лет войны.

"Это будет... решение американского народа. Мы будем уважать этот выбор", - сказал Ермак о президентских выборах в США.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 14 июня правитель РФ Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.
  • Также стоит отметить, что советники Трампа представили ему свой план окончания войны в Украине. Он предусматривает, что Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, а Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.
  • Трамп во время дебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом заявил, что "предложения", выдвинутые кремлевским правителем Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются "неприемлемыми".
  • Однако, как пишет Politico, по словам двух экспертов по вопросам национальной безопасности, связанных с вероятным кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, он размышляет о том, сколько украинской территории может оставить за собой Москва.

Темы: УкраинавойнамирСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Затонул один из самых современных кораблей ВМС Ирана

видеоISW: у украинских военных есть технологическая инновация, которая ослабит давление на ПВО

В нескольких городах Франции начались беспорядки

обновленоЭтой ночью страну атаковали несколько групп крылатых ракет

фотоОрбан прибыл в Пекин

Во Франции сенсационно выигрывают левые, ультраправые лишь третьи – экзитполл

Все новости...
Украина
В Госдепе заявили, что Украину на саммите НАТО ждут "хорошие новости" по ПВО
Зеленский после встречи с главой внешней разведки заявил о "хороших перспективах"
Блинкен объяснил, что значит для США "успешная Украина"
Последние новости
09:20
Цены на нефть упали из-за ослабления геополитического напряжения на Ближнем Востоке
09:11
Восстановление городов и "модернист" Зеленский. В каких городах мы будем жить после войны
08:55
Спикер Джонсон встретится с Зеленским во время саммита НАТО
08:50
Потерять нельзя восстановить. Как разрушенные войной города восстают из пепла
08:48
Россияне за сутки более 50 раз штурмовали Покровское направление - Генштаб
08:20
Премьер Франции уйдет в отставку
08:13
легкая атлетикаЕще один мировой рекорд: На этапе Бриллиантовой лиги установили новый топ-результат в беге на 1500 метрів
08:06
Результаты выборов во Франции: левые заняли первое место, ультраправые стали третьими
08:01
Ночью над Украиной сбили 3 из 6 ракет
07:44
По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ, в воздухе еще могут быть 5 бомбардировщиков Ту-95
Все новости...
Реклама:
Реклама: